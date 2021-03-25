Радник Зеленського сказав, коли президент зустрінеться з Байденом

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден можуть зустрітися після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 і відновити практику регулярних візитів.

Таку думку висловив позаштатний радник глави України Ендрю Мак в ефірі телеканалу "Дом". На його думку, єдина причина, чому політики ще не зустрілися, – пандемія.

"Я впевнений, ми [Україна та США] повернемося до нормальних відносин... Думаю, адміністрація Байдена і сам президент проводитимуть обговорення і переговори з президентом України в нормальному режимі, а в майбутньому відновиться і звичайна практика регулярних візитів світових лідерів у Вашингтон", – сказав Мак.

Він додав, що поки що з моменту зміни американської адміністрації жоден зі світових лідерів не зміг здійснити візит до Вашингтона через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Попередній президент США Дональд Трамп був поглинений рішенням великої кількості внутрішньополітичних проблем, а нинішній глава Білого дому розуміє труднощі того, що відбувається в Україні, вважає позаштатний радник Зеленського.

Він сказав, що Трамп – політик зовсім іншого типу.

"Він був бізнесменом, забудовником дійсно не розумів усю складність того, що відбувається в Україні. Тоді як президент Байден давно "в темі", він багато років вивчає ці питання та приділяє їм велику увагу. Тому, на мій погляд, лідери наших країн дуже добре порозуміються", – впевнений Мак.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш упевнений, що участь Байдена в переговорах "нормандської четвірки" щодо Донбасу в разі розширення формату малоймовірна.