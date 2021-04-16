Зеленський зізнався, що міг би назвати своїм найбільшим успіхом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільший його успіх як глави держави ще буде в майбутньому.

Принаймні, він дуже сподівається, що його команда "задасть країні іншу швидкість, інше обличчя". Думками щодо цього він поділився в інтерв’ю Le Figaro, яке опублікував сайт ОПУ.

"Я впевнений, що після мене народ України зрозуміє, що такий президент може бути. Вважаю, що це дуже важливий момент, що українці вже не зможуть обрати для себе людину з політичним нафталіном", – припустив Зеленський.

На думку гаранта, це впливає на багато речей. Також він підкреслив, що нікому не вдається "прив’язати йому якусь корупцію".

"Як кажуть, риба гниє з голови… Всі бачать, що це неможливо. Тому я вважаю, що задаю цей тон для політиків. Вони бачать – якщо я собі не дозволяю, то їм уже соромно. В Україні так завжди було. Всі дивилися й казали: якщо йому можна, і я теж можу", – сказав Зеленський.

Додамо: в цьому ж інтерв’ю український лідер зазначив, мовляв, не думає, що Путін очікував такого президента України, як він. З іншими тезами цієї бесіди для французької газети можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський подав пропозицію про створення законопроєкту щодо статусу олігархів в Україні. Це відбулося на засіданні Ради національної безпеки і оборони 15 квітня, де обговорювали ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі та запровадили новий пакет санкцій.