Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти росіян

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 березня, ввів у дію нове рішення щодо санкцій Ради національної безпеки та оборони – зокрема, проти фізичних та юридичних осіб із РФ.

Відповідний указ (№109/2021, "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)") опублікувала пресслужба на сайті Офісу президента.

Рішенням РНБО від 23 березня було внесено низку доповнень, а також змін до переліків осіб, щодо яких раніше ввели обмеження, зокрема:

Із санкційного списку виведено громадян РФ Олексія і Дмитра Ананьєвих, російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".

Водночас під обмеження потрапили три французькі депутати Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

Окрім того, РНБО вирішила заблокувати російські новинні ресурси, серед яких gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com, utro.ru та інші.

Перелік осіб, проти яких введено санкції:

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Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря відомства Олексія Данілова.

Зазначається, що указ набув чинності з дня його опублікування.

Текст указу Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Данілов заявив, що на наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони України можуть ввести санкції проти осіб, причетних до переміщення контрафактної продукції з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.