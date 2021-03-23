Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 марта, ввел в действие новое решение по санкциям Совета национальной безопасности и обороны – в частности, против физических и юридических лиц из РФ.

Соответствующий указ (№109/2021, "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)") опубликовала пресс-служба на сайте Офиса президента.

Решением СНБО от 23 марта был внесен ряд дополнений, а также изменений в перечни лиц, в отношении которых ранее были введены ограничения, в частности:

Из санкционного списка исключены граждане РФ Алексей и Дмитрий Ананьевы, российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

В то же время под ограничения попали три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.

Кроме того, СНБО решил заблокировать российские новостные ресурсы, среди которых gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com, utro.ru и другие.

Перечень лиц, против которых введены санкции:

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Контроль за выполнением решения СНБО возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Отмечается, что указ вступил в силу со дня его опубликования.

Текст указа Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины могут ввести санкции против лиц, причастных к перемещению контрафактной продукции с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.