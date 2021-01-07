Зеленський відреагував на штурм Конгресу США прихильниками Трампа

Кирило Лютий Політика 13:02, 7.01.2021

Президент України Володимир Зеленський засудив заворушення, які організували прихильники президента США Дональда Трампа в будівлі Конгресу у Вашингтоні.

Таке повідомлення було опубліковано на сторінці глави держави в Twitter у четвер, 7 січня. Він також висловив захоплення американською демократією.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішого і найбільшого демократичного інституту в світі, який всього за кілька годин після цього жахливого нападу провів історичне засідання, яке підтвердило волю американського народу", – заявив Зеленський.

Відзначимо, на події також відреагував п'ятий президент Петро Порошенко, який привітав лідера демократів Джо Байдена з тим, що Конгрес офіційно затвердив його перемогу на виборах в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 січня прихильники президента Дональда Трампа штурмували Капітолій – будівлю Конгресу США, яке знаходиться у Вашингтоні. Так вони намагалися перешкодити затвердженню офіційних результатів виборів.

  • Перед цим пройшов багатотисячний мітинг, на якому виступив і сам Трамп. Він заявив, що не визнає результати виборів і не має наміру здаватися. Однак закликав відмовитися від агресивних форм протестів.

  • Його прихильникам все ж вдалося прорватися всередину будівлі, де вони влаштували справжній погром і відчували себе як вдома. Ці кадри вже точно увійдуть в історію США.

  • В результаті поліцейським все ж вдалося звільнити будівлю від сторонніх людей, проте в результаті сутичок загинули чотири людини. Проти них застосували зброю.

  • Незабаром Конгрес продовжив засідання і оголосив про перемогу Байдена на виборах президента США. Трамп залишився незадоволений, але запевнив, що передача влади відбудеться і перехідний період стартує вже 20 січня.

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