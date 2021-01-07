Зеленский отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа

Кирилл Лютый Политика 13:02, 7.01.2021

Президент Украины Владимир Зеленский осудил беспорядки, которые организовали сторонники президента США Дональда Трампа в здании Конгресса в Вашингтоне.

Такое сообщение было опубликовано на странице главы государства в Twitter в четверг, 7 января. Он также выразил восхищение американской демократией.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", – заявил Зеленский.

Отметим, на события также отреагировал пятый президент Петр Порошенко, который поздравил лидера демократов Джо Байдена с тем, что Конгресс официально утвердил его победу на выборах в США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 января сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий – здание Конгресса США, которое находится в Вашингтоне. Так они пытались помешать утверждению официальных результатов выборов.

  • Перед этим прошел многотысячный митинг, на котором выступил и сам Трамп. Он заявил, что не признает результаты выборов и не намерен сдаваться. Однако призвал отказаться от агрессивных форм протестов.

  • Его сторонникам все же удалось прорваться внутрь здания, где они устроили настоящий погром и чувствовали себя как дома. Эти кадры уже точно войдут в историю США.

  • В результате полицейским все же удалось освободить здание от посторонних людей, однако в результате стычек погибли четыре человека. Против них применили оружие.

  • Вскоре Конгресс продолжил заседание и объявил о победе Байдена на выборах президента США. Трамп остался недоволен, но заверил, что передача власти состоится и переходной период стартует уже 20 января.

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