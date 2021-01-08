Зеленський поїхав кататися до Буковелю, українці масово постять фото з президентом
У мережі з'явилися фото президента України Володимира Зеленського з відпочинку на курорті Буковель у Карпатах.
Спільними знімками з главою держави поділилися користувачі Instagram, які, очевидно, випадково зустріли Зеленського після новорічних свят.
Як видно з фото, Зеленський у спеціальному екіпіруванні катався на лижах. Позуючи з українцями, президент посміхався, показував палець вгору.
На шоломі у глави держави можна помітити закріплену камеру GoPro. Ймовірно, з її допомогою Зеленський знімав свої спуски на лижах.
Минулого року (1 січня) Зеленського також помітили в Буковелі. 2020-й він зустрів у президентській резиденції "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.
Нагадаємо, 8 січня в Україні розпочався другий локдаун через коронавірус, однак закриття гірськолижних курортів він не передбачає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перед Новим роком-2021 Володимир Зеленський задекларував, що отримав більше 4 млн гривень роялті від ТОВ "Квартал 95".
Після Нового року-2020 український президент відпочивав у розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману. Туди він вирушив 2 січня.
В Омані Зеленський зустрівся з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою, де вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
Президенту довелося достроково перервати свою поїздку через авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані.