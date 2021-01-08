Украинцы массово постят фото с Зеленским на горнолыжном курорте Буковель

Дарья Дурова Политика 17:55, 8.01.2021 Обновлено: 17:58, 8.01.2021

В сети появились фото президента Украины Владимира Зеленского из отдыха на курорте Буковель в Карпатах.

Совместными снимками с главой государства поделились пользователи Instagram, которые, очевидно, случайно встретили Зеленского после новогодних праздников.

Скриншот поста в Instagram

Как видно из фото, Зеленский в специальной экипировке катался на лыжах. Позируя с украинцами, президент улыбался, показывал палец вверх.

Скриншот поста в Instagram
Скриншот поста в Instagram

На шлеме у главы страны можно заметить закрепленную камеру GoPro. Вероятно, с ее помощью Зеленский снимал свои спуски на лыжах.

Скриншот поста в Instagram
Скриншот поста в Instagram
Скриншот поста в Instagram

В прошлом году (1 января) Зеленского также заметили в Буковеле. 2020-й он встретил в президентской резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Скриншот поста в Instagram

Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за коронавируса, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагает.

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Украинцы массово постят фото с Зеленским на горнолыжном курорте Буковель

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