Украинцы массово постят фото с Зеленским на горнолыжном курорте Буковель

В сети появились фото президента Украины Владимира Зеленского из отдыха на курорте Буковель в Карпатах.

Совместными снимками с главой государства поделились пользователи Instagram, которые, очевидно, случайно встретили Зеленского после новогодних праздников.

Скриншот поста в Instagram

Как видно из фото, Зеленский в специальной экипировке катался на лыжах. Позируя с украинцами, президент улыбался, показывал палец вверх.

Скриншот поста в Instagram

Скриншот поста в Instagram

На шлеме у главы страны можно заметить закрепленную камеру GoPro. Вероятно, с ее помощью Зеленский снимал свои спуски на лыжах.

Скриншот поста в Instagram

Скриншот поста в Instagram

Скриншот поста в Instagram

В прошлом году (1 января) Зеленского также заметили в Буковеле. 2020-й он встретил в президентской резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Скриншот поста в Instagram

Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за коронавируса, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагает.

Как сообщал OBOZREVATEL: