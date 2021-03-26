Зеленський вирішив скликати позачергове засідання Ради: озвучено плани

Депутати у вівторок, 30 березня, зберуться відразу на два позачергові засідання Верховної Ради, одне з яких відбудеться за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

У коментарі OBOZREVATEL нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа висловила свої припущення щодо документів, які планують розглянути в парламенті.

"За моєю інформацією, у вівторок очікується два позачергових: одне скликається на вимогу народних депутатів, а одне на вимогу президента. Нардепи вже зібрали 151 підпис на депутатське позачергове. На обидва засідання вже назбиралась велика кількість питань, тому вони будуть швидше робочими, ніж політичними", – сказала Підласа.

За її словами, у Раді будуть розглядати не лише події, які відбулися під Офісом президента, але й постанови ВР щодо оголошення позачергових виборів – голови міста Харкова і селища Шегині Львівської області. Нардепи планують достроково припинити повноваження народних депутатів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

"Що стосується позачергового засідання, яке може скликати президент, з могу боку не зовсім коректно буде анонсувати, які там будуть питання. Але сподіваюсь, і я пропонувала, внести питання розблокування великої приватизації (№4543), тому що в нас у бюджет на 2021 рік закладено 12 млрд надходжень від приватизації, а підготовка одного об'єкту триває 9-12 місяців. Якщо не розблокуємо – просто не буде чим фінансувати цю частину дефіциту бюджету. Остаточний перелік буде в листі президента, яким він скличе позачергове засідання",– додала Підласа.

Крім цього, пропонується розглянути:

перелік стратегічних підприємств (№4020);

законопроєкти щодо амністії капіталів;

законопроєкт про пакет малюка №5064.

Також, на її думку, президент обов'язково попросить Раду невідкладно розглянути законопроєкт про грошову компенсацію ФОПам і працівникам, які закрилися на локдаун у "червоних" зонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, на якій запалили фаєри й піротехніку, облили будівлю фарбою й вибили шибки. Спочатку в ОП оцінили збиток у 2 мільйони гривень.