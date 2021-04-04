Зеленський схвалив створення Нацплану вакцинації проти COVID-19: що передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо розробки та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 в Україні з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

Як уточнила пресслужба глави держави, виконання рішення РНБО від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року" має забезпечити Кабінет Міністрів України протягом семи днів.

Зокрема, Нацплан передбачає:

встановлення мінімально необхідної щомісячної кількості щеплень;

визначення джерела та строків постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби,

встановлення осіб, відповідальних за реалізацію плану.

Зазначається, що кінцевою метою є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

У межах виконання плану уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Зі свого боку, Міністерство охорони здоров'я має вжити заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин та забезпечення доступу населення до щеплень, а також забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.

Також до виконання плану має бути залучено Міністерство закордонних справ, завданням якого є підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було розглянуто питання щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Після нього секретар Ради Олексій Данілов анонсував рішення президента, зазначивши: "У нас дуже складна ситуація з поширенням ковіду, і найближчим часом буде указ, який інсталюватиме сьогоднішнє рішення РНБО саме щодо вакцинації населення".

Водночас за добу, 3 квітня, у двох областях України – Київській і Херсонській – не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Усього за день було вакциновано 3 919 осіб.

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