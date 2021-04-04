Зеленский одобрил создание Нацплана вакцинации против COVID-19: что предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке и утверждению Национального плана вакцинации против COVID-19 в Украине с учетом лучшего международного опыта.

Как уточнила пресс-служба главы государства, исполнение решения СНБО от 2 апреля 2021 года "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года" должен обеспечить Кабинет Министров Украины в течение семи дней.

В частности, Нацплан предусматривает:

установление минимально необходимого ежемесячного количества прививок;

определение источника и сроков поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни,

установление лиц, ответственных за реализацию плана.

Отмечается, что конечной целью является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

В рамках выполнения плана правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Со своей стороны, Министерство здравоохранения должно принять меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин и обеспечения доступа населения к прививкам, а также обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

Также к выполнению плана должно быть привлечено Министерство иностранных дел, задачей которого является повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля был рассмотрен вопрос о вакцинации населения против коронавируса. После него секретарь Совета Алексей Данилов анонсировал решение президента, отметив: "У нас очень сложная ситуация с распространением ковида и в ближайшее время будет указ, инсталирующий сегодняшнее решение СНБО именно по вакцинации населения".

В то же время за сутки, 3 апреля, в двух областях Украины – Киевской и Херсонской – не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за день было вакцинировано 3919 человек.

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