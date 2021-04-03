Зеленський розповів, про що шкодує після засідання РНБО

Після кожного засідання складу Ради національної безпеки України, яке останнім часом збирають по п’ятницям, президент Володимир Зеленський шкодує, що цей день випадає лише раз на тиждень.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Instagram, жартівливо натякнувши, що "в нас не по сім п’ятниць на тиждень".

Нагадаємо, на останньому засіданні 2 квітня РНБО запровадила санкції проти 10 топконтрабандистів і повернула стратегічний нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс" у власність держави. На початку звернення Зеленський зазначив, що в Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці", яка відбувається щотижня.

"Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень", – написав президент наступного дня після засідання, 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топчиновників часів Віктора Януковича.