Зеленський – про російські війська на кордоні: вони хочуть, щоб ми боялися

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія залякує Україну і Захід перекиданням своїх військ до кордону нашої країни.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time в літаку після свого візиту в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, Москва спеціально "підвищує градус", намагаючись показати, що західні партнери України нібито коливаються в питанні підтримки Києва.

"Це така собі перевірка", – впевнений президент.

Зі свого боку глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що американські зенитні ракетні комплекси "Патріот" мають бути розміщені не тільки в Польщі, а й в Україні.

Він підкреслив, що українські військові на Донбасі, які тримають лінію оборони, захищають також і західні країни.

Водночас в інтерв'ю CNN глава держави заявив, що загроза вторгнення Росії в Україну цілком реальна, і Україна готова до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі через загострення конфлікту. Під час робочої поїздки він поспілкувався з українськими захисниками, вручив їм державні нагороди та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.