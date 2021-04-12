Зеленський – про російські війська на кордоні: вони хочуть, щоб ми боялися
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія залякує Україну і Захід перекиданням своїх військ до кордону нашої країни.
Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time в літаку після свого візиту в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
"Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету", – сказав глава держави.
За словами Зеленського, Москва спеціально "підвищує градус", намагаючись показати, що західні партнери України нібито коливаються в питанні підтримки Києва.
"Це така собі перевірка", – впевнений президент.
Зі свого боку глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що американські зенитні ракетні комплекси "Патріот" мають бути розміщені не тільки в Польщі, а й в Україні.
Він підкреслив, що українські військові на Донбасі, які тримають лінію оборони, захищають також і західні країни.
Водночас в інтерв'ю CNN глава держави заявив, що загроза вторгнення Росії в Україну цілком реальна, і Україна готова до цього.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі через загострення конфлікту. Під час робочої поїздки він поспілкувався з українськими захисниками, вручив їм державні нагороди та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.