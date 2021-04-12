Зеленский – о российских войсках на границе: они хотят, чтобы мы боялись

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия запугивает Украину и Запад переброской своих войск к границе нашей страны.

Об этом он заявил в интервью журналу Time в самолете после своего визита в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее могущества. Здесь нет большого секрета", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, Москва специально "повышает градус", пытаясь показать, что западные партнеры Украины якобы колеблются в вопросе поддержки Киева.

"Это своего рода проверка", – уверен президент.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что американские зенитные ракетные комплексы "Патриот" должны быть размещены не только в Польше, но и в Украине.

Он подчеркнул, что украинские военные на Донбассе, которые держат линию обороны, защищают также и западные страны.

В то же время в интервью CNN глава государства заявил, что угроза вторжения России в Украину вполне реальна, и Украина готова к этому.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Владимир Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе из-за обострения конфликта. Во время рабочей поездки он пообщался с украинскими защитниками, вручил им государственные награды и почтил память погибших минутой молчания.