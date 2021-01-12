Зеленський – про Придністров'я: позиція України залишається незмінною

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду запевнив, що Київ підтримує територіальну цілісність її країни в питанні Придністров'я.

Із такою заявою глава держави виступив після зустрічі з Санду 12 січня, повідомляють на сайті Офісу президента. Він нагадав про посередницьку роль України у форматі "5+2".

"Позиція України щодо придністровського врегулювання залишається незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів", – сказав Зеленський.

За словами Санду, на зустрічі обговорювали питання безпеки, зокрема сторони зосередилися на викликах та загрозах, які впливають на національну та регіональну безпеку.

"Ми підтвердили нашу взаємну підтримку мирного вирішення конфліктів, заснованого на повазі суверенітету і територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів", – сказала президентка Молдови.

Зазначимо, що у формат "5+2" входять представники сторін, посередників і спостерігачів у переговорному процесі – Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, ЄС і США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня нова президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва з офіційним візитом і зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів ішлося про членство обох країн у ЄС; будівництво магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів, і посилення міжнародного співробітництва.