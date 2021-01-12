Зеленский – о Приднестровье: позиция Украины остается неизменной

Юрий Сергиенко Политика 17:38, 12.01.2021 Обновлено: 17:59, 12.01.2021

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду заверил, что Киев поддерживает территориальную целостность ее страны в вопросе Приднестровья.

С таким заявлением глава государства выступил после встречи с Санду 12 января, сообщается на сайте Офиса президента. Он напомнил о посреднической роли Украины в формате "5+2".

"Позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ", – сказал Зеленский.

По словам Санду, на встрече обсуждался вопрос безопасности, в частности, стороны сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют на национальную и региональную безопасность.

"Мы подтвердили нашу взаимную поддержку мирного решения конфликтов, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ", – сказала президент Молдовы.

Отметим, что в формат "5+2" входят представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января новый президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с официальным визитом и встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров речь шла о членстве обоих стран в ЕС; строительстве магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и усилении международного сотрудничества.

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