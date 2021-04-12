Зеленський – про перший політ у космос: без України це було б неможливо

Перший політ людини у космос відбувся 60 років тому. Без України ця подія була б неможливою, адже наші конструктори відіграли найважливішу роль у втіленні у життя космічної програми СРСР.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 квітня, на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що зараз наша країна є одним із 13 учасників "клубу космічних держав", де посідає гідне місце.

"Романтична мрія, що стала стратегічним напрямом. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло", – написав глава держави.

Зеленський повідомив, що українські конструктори продовжують працювати над створенням та запуском супутників, пілотованих кораблів та орбітальних станцій. Він також розповів про два головні завдання у космічній галузі.

"Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі", – написав президент.

Український гарант додав, що космічна сфера в умовах військової агресії є головною частиною безпеки та оборони держави. Цей факт є стимулом до того, щоб повернути Україні статус провідної аерокосмічної держави.

Зеленський заявив про важливість створення Державної космічної програми та відновлення фінансування таких проєктів, як космічна система "Січ-2-1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня відзначається Всесвітній день авіації і космонавтики. Це свято припадає на річницю першого польоту людини в космос, який 1961 року здійснив Юрій Гагарін.