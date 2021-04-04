Зеленський привітав українських католиків із Великоднем і нагадав про випробування пандемії

Президент України Володимир Зеленський привітав українських католиків із Великоднем і нагадав, що в світі продовжується пандемія COVID-19.

Свої привітання гарант опублікував у Facebook. Голова держави додав, що в Україні проживає понад ста національностей з різними мовами, культурами и релігійними конфесіями.

"Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає. Пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас", – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що це вже другий Великдень, який українці мусять провести вдома та не ходити на богослужіння до церкви.

"Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості", – наголосив він.

Зеленський в привітанні додав, що такі цінності визначають настрій суспільства, його прагнення і акценти в планах на майбутнє.

"З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ПЦУ розповіли, чому католики святкують Великдень на місяць раніше православних.