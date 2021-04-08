Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.

Як повідомляється на сайті глави держави 8 квітня, він збільшить можливість громадян брати участь в управлінні державою і знизить напруженість у суспільстві зі складних питань.

"Активну участь у розробці проєкту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, було враховано оцінки Венеціанської комісії та європейську практику референдумів. Метою президента під час ініціювання документа було надати суспільству справжній інструмент прямої демократії, який буде працювати протягом десятиліть і зробить державні рішення такими, що відповідають інтересам українців", – ідеться в пресрелізі.

Зі свого боку перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив, що це був один з найскладніших законів за нинішнє скликання парламенту, тому перед його підписанням знадобилося багато часу для опрацювання, звірки юридичних конструкцій і механізмів.

"Це, мабуть, єдиний закон за всю каденцію Ради ІХ скликання, який мав пройти всю процедуру – разом з громадськими обговореннями, з висновками Венеціанської комісії, з консультаціями в українських і зарубіжних експертних колах", – розповів він.

Також Стефанчук пояснив, що вже розроблено і винесено на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум, який дозволить кожному члену об'єднаної територіальної громади контролювати місцеву владу.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що можливість проведення референдумів з ключових питань є в більшості демократичних країн, а Конституція України передбачає таку можливість і для своїх громадян.

"Народовладдя – фундаментальна ідея президента Зеленського і нашої політсили. Старі політики дискредитували себе за роки незалежності, тому необхідно більше залучати людей до ухвалення рішень на всіх рівнях. Починаючи з державних рішень – для цього і потрібен інструмент референдуму і закінчуючи місцевими питаннями, які люди можуть вирішувати в своїх органах самоврядування або через місцеві референдуми", – наводить його слова сайт політсили.

Зазначимо, що закон передбачає проведення всеукраїнського референдуму у випадках:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили закону України або окремих його положень.

Також документ визначає можливості введення електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

Водночас закон забороняє виносити не референдум такі питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

які скасовують або обмежують конституційні права та свободи, гарантії їхньої реалізації;

що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо податків, бюджету, амністії;

які на законодавчому рівні належать до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про референдум було ухвалено у Верховній Раді 26 січня. Його підтримали 255 народних депутатів.