Зеленський підписав указ про усунення голови КСУ Тупицького

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді строком на два місяці.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Рішення ухвалили після клопотання Офісу генпрокурора.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та розв'язання конституційної кризи", – наголосив президент.

Рішення ухвалили після отримання й опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків генпрокурора, про усунення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Олександр Тупицький Liga.net

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про підтримку рішення Зеленського, назвавши його логічним.

"Насамперед це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції", – зазначив нардеп.

Він також додав, що голові КСУ було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

На думку представника президента у КС Федора Веніславського, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний суд не визначає особливої процедури усунення судді КСУ від виконання посадових обов'язків.

Він наголоси, що це не звільнення і не припинення повноважень судді, а тимчасовий захід, передбачений ст. 154 КПК України.

"Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово усунена від своєї посади. Тобто президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, усуваючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", – пояснив Веніславський.

У свою чергу в КСУ заявили, що рішення про відсторонення від посади судді Конституційного суду приймається виключно самим судом на спеціальному пленарному засіданні, і ніякий інший орган або посадова особа не можуть зробити це замість нього.

Також на засіданні розглянули подальші кроки, спрямовані на розв'язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства.

РНБО схвалила законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання президент внесе до парламенту як невідкладний.

Зеленський заявив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому було ухвалено законопроєкт із компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок щодо тих чи інших норм", – зазначив президент.

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