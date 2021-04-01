Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків, про Разумкова не чули майже третина українців – опитування

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків серед українців.

Як говориться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг", Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють – 51% (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

У динаміці найбільший рівень довіри до Зеленського було зафіксовано у вересні 2019 року. Тоді йому довіряли 76% українців, не довіряли – лише 14%.

Водночас меру Києву Віталієві Кличку довіряють 33% респондентів, не довіряють – 54%; експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють – 32%, не довіряють – 58%; голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють – 31%, не довіряють – 36%.

Крім того, найбільше опитаних (29%) зазначили, що ніколи не чули про Разумкова.

Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 29% українців, не довіряють – 69%; п'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють – 23%, не довіряють – 75%; лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку довіряють – 23%, не довіряють – 58%, не знають його – 15%.

У той же час колишньому прем'єру Арсенію Яценюку довіряють – 22%, не довіряють – 74%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють – 22%, не довіряють – 68%; нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють – 16%, не довіряють – 51%, не чули про такого – 27%.

Ще одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку довіряють – 15%, не довіряють – 74%, не знають його – 9%.

Опитування здійснили з 26-28 березня на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 2500 респондентів. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка репрезентативності – не більше ніж 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то Зеленського на них підтримали б 24% із тих, хто має намір голосувати і визначився із вибором.