Зеленський, Макрон і Меркель проведуть переговори без Путіна – ЗМІ

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомляє ZN.UA. Попередні строки спілкування політиків – 5-11 квітня, повідомили поінформовані джерела.

За словами представника дипломатичних кіл, сторони порушать такі теми, як ескалація ситуації на Донбасі й координація позицій з приводу цієї проблеми.

Співрозмовник також додав, що ця розмова повинна була відбутися одразу ж після відеоконференції за участі Меркель, Макрона і Путіна, але не відбулася через нюанси з узгодженням часу.

Крім того, підготовку майбутньої розмови Зеленського з лідерами Німеччини та Франції підтвердило і ще одне джерело. Втім воно заявило, що "поки немає ніякої ясності її дату і час".

За даними цього інформатора, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще кілька тижнів тому, до загострення ситуації на сході України.

"Ескалація бойових дій на сході збільшує шанси того, що вона відбудеться на цьому тижні", – підсумувало друге джерело.

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