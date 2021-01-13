"Зелені хлопчики" руйнують все, до чого торкаються
Про тарифи і перекриття трас.
Сьогодні їхав по Україні з "точки А" у "точку Б"...
По одній із трас не зміг проїхати, бо українці її перекрили, вимагаючи зниження тарифів.
Чесно скажу – неприємно, бо довелося зробити "гак", але вважаю вимоги цих людей абсолютно справедливими: коли мільярдери здобувають надприбутки, люди зубожіють...
"Зелена" влада і тут надурила всіх. Очікувано.
Та хвилює мене не те, що Зеленський обслуговує інтереси олігархів, імітує президента, записує відосики з Буковеля тощо.
Найбільше вражає нездатність так званої української влади чинити спротив російській агресії, протидіяти кремлівським покидькам з опзж та будувати Самостійну Соборну Державу.
Виглядає на те, що ці "зелені хлопчики", інфільтровані російською агентурою, руйнують все, до чого торкаються, і своїми діями або бездіяльністю здають нашу Державу.
Це видно і по Фронту, і по тилу...
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