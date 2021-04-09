Засідання РНБО не відбудеться: в ОП назвали причину

Софія Закревська Політика 16:55, 9.04.2021 Оновлено: 17:06, 9.04.2021

У п'ятницю, 9 квітня, не відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) через те, що президент України Володимир Зеленський та секретар Радбезу Олексій Данілов перебувають на Донбасі.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на коментар Офісу президента України. Дата наступного засідання наразі невідома.

В ОП зазначили, що графік зустрічей РНБО може змінюватися залежно від зайнятості президента.

Данілов та Зеленський на Донбасі.

Нагадаємо, що на цьому черговому засіданні РНБО, за даними ЗМІ, мали продовжити введення санкцій проти контрабандистів та бенефіціарів конвертаційних центрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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