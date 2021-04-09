Заседание СНБО не состоится: в ОП назвали причину

В пятницу, 9 апреля, не состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совбеза Алексей Данилов находятся на Донбассе.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Офиса президента Украины. Дата следующего заседания пока неизвестна.

В ОП отметили, что график встреч СНБО может меняться в зависимости от занятости президента.

Данилов и Зеленский на Донбассе.

Напомним, что на этом очередном заседании СНБО по данным СМИ должны были продолжить введение санкций против контрабандистов и бенефициаров конвертационных центров.

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