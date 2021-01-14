Ясько заявила, що Офіс президента співпрацює з Медведчуком та його телеканалами

В Офісі президента нібито налагодили співпрацю з народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком та його телеканалами.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Слуга народу", нещодавно звільнена з посади голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавета Ясько у інтерв'ю виданню "Новое время". Вона зауважила, що представники ОПЗЖ Олег Волошин і Юлія Льовочкіна підтримують у ПАРЄ позицію Росії.

"Раніше їхніх думок на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх всього 2 з 24. Однак під час операції з мого усунення вони були серед лідерів. Досвід делегатів від ОПЗЖ показує, що їх мета грати проти України, як це показало голосування за повернення російської делегації до ПАРЄ", – нагадала Ясько.

Вона зазначила, що варто говорити не лише про ПАРЄ, а загалом про співпрацю, яка, за її словами, прослідковується у частини депутатів "Слуги народу" з ОПЗЖ. Нардепка наголосила, що є низка парламентарів з ОПЗЖ, які нібито ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою та підконтрольними Медведчука налагоджена комунікація.

"Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроекти щодо невизнання окупації Криму та встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів", – повідомила представниця монобільшості.

Ясько вважає, що повернення Росії у ПАРЄ стало перемогою Кремля.

"Повернення Росії до ПАРЄ стало їхньою потужною перемогою – діркою в санкційному режимі, і вони прагнуть закріпити цей успіх", –наголосила Ясько.

Вона також повідомила про тиск з Офісу президента.

"За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак", - говорить Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня делегація України в ПАРЄ обрала нову главу – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. Пізніше Ясько заявила, що до цього їй "настійно радили" переглянути позицію з принципових для України питань.