Ясько після чуток про роман із Саакашвілі прокоментувала їхнє спільне фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Ясько після чуток про роман із Саакашвілі прокоментувала їхнє спільне фото

Відсторонена глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько сказала, що її усунули від посади за "проукраїнську позицію", а не спілкування з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це нардепка від "Слуги народу" розповіла в інтерв'ю "Новому времени", коментуючи фото, на якому вона зображена разом із Богданом і колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Політикиня зазначила, що ймовірно цей знімок зміг викликати негатив нинішнього глави ОП Андрія Єрмака.

"Можливо. Але це не головне. Це більше, ніж просто фото з Богданом, якого, як ми знаємо, дуже не люблять у владі. Причина мого усунення – проукраїнська позиція і тверді переконання щодо актуальних питань", – розповіла Ясько.

Саакашвілі, Ясько і Богдан

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що у Міхеїла Саакашвілі нібито роман із нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня делегація України в ПАРЄ обрала нову главу – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. Пізніше Ясько заявила, що до цього їй "настійно радили" переглянути позицію з принципових для України питань.

УкраїнаЄлизавета ЯськоМіхеїл СаакашвіліАндрій Богдан