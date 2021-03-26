Влада має зосередитися на судовій реформі, а не переслідувати протестувальників, які її вимагають – "Голос"
У партії "Голос" заявили, що послідовно виступають за необхідність провести прозору судову реформу, зупинити тиск та звільнити безпідставно затриманих активістів.
Про це сказано у заяві партії, опублікованій на її сайті. Там наголосили, що партія не підтримує розмальовування стін і биття вікон під час мітингу 20 березня, однак висловили переконання, що жоден розмальований фасад не може бути підставою для кримінальної справи.
"Зараз саме цим погрожують протестувальникам, шиючи їм кримінальні справи і погрожуючи ув’язненням до семи років. Замість того, щоб карати незгодних, влада повинна зайнятися реальною проблемою, через яку на Банкову вийшли мітингувальники – провести судову реформу. Громадяни не мають сидіти в СІЗО без жодних вагомих доказів", – наголосили у партії.
Суди, на переконання "Голосу" повинні працювати над забезпеченням справедливості, а не власних статків.
"Ефективна судова реформа є найкращим запобіжником від розмальованих стін та вибитих вікон", – сказано у заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження та є один затриманий.
Зі свого боку організатори акції заявили, що вони не планували бити вікна.
Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів з послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.