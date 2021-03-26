Влада має зосередитися на судовій реформі, а не переслідувати протестувальників, які її вимагають – "Голос"

У партії "Голос" заявили, що послідовно виступають за необхідність провести прозору судову реформу, зупинити тиск та звільнити безпідставно затриманих активістів.

Про це сказано у заяві партії, опублікованій на її сайті. Там наголосили, що партія не підтримує розмальовування стін і биття вікон під час мітингу 20 березня, однак висловили переконання, що жоден розмальований фасад не може бути підставою для кримінальної справи.

"Зараз саме цим погрожують протестувальникам, шиючи їм кримінальні справи і погрожуючи ув’язненням до семи років. Замість того, щоб карати незгодних, влада повинна зайнятися реальною проблемою, через яку на Банкову вийшли мітингувальники – провести судову реформу. Громадяни не мають сидіти в СІЗО без жодних вагомих доказів", – наголосили у партії.

Суди, на переконання "Голосу" повинні працювати над забезпеченням справедливості, а не власних статків.

"Ефективна судова реформа є найкращим запобіжником від розмальованих стін та вибитих вікон", – сказано у заяві.

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