Власть должна сосредоточиться на судебной реформе, а не преследовать протестующих, которые ее требуют – "Голос"

В партии "Голос" заявили, что последовательно выступают за необходимость провести прозрачную судебную реформу, прекратить давление и освободить безосновательно задержанных активистов.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте. Там отметили, что партия не поддерживает раскрашивание стен и битье окон во время митинга 20 марта, однако выразили убеждение, что ни один разрисованный фасад не может быть основанием для уголовного дела.

"Сейчас именно этим угрожают протестующим, пришивая им уголовные дела и угрожая заключением до семи лет. Вместо того, чтобы наказывать несогласных, власть должна заняться реальной проблемой, по которой на Банковую вышли митингующие – провести судебную реформу. Граждане не должны сидеть в СИЗО без веских доказательств", – отметили в партии.

Суды, по мнению "Голоса" должны работать над обеспечением справедливости, а не собственных средств.

"Эффективная судебная реформа лучшим предохранителем от разрисованных стен и выбитых окон", – сказано в заявлении.

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