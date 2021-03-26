Власть должна сосредоточиться на судебной реформе, а не преследовать протестующих, которые ее требуют – "Голос"
В партии "Голос" заявили, что последовательно выступают за необходимость провести прозрачную судебную реформу, прекратить давление и освободить безосновательно задержанных активистов.
Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте. Там отметили, что партия не поддерживает раскрашивание стен и битье окон во время митинга 20 марта, однако выразили убеждение, что ни один разрисованный фасад не может быть основанием для уголовного дела.
"Сейчас именно этим угрожают протестующим, пришивая им уголовные дела и угрожая заключением до семи лет. Вместо того, чтобы наказывать несогласных, власть должна заняться реальной проблемой, по которой на Банковую вышли митингующие – провести судебную реформу. Граждане не должны сидеть в СИЗО без веских доказательств", – отметили в партии.
Суды, по мнению "Голоса" должны работать над обеспечением справедливости, а не собственных средств.
"Эффективная судебная реформа лучшим предохранителем от разрисованных стен и выбитых окон", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.