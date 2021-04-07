В Україні підписали Меморандум про допомогу потерпілим від дій банку 'Аркада': Аваков розкрив деталі

В Україні у середу, 7 квітня, підписали Меморандум про допомогу потерпілим від недобросовісних дій ліквідованого банку "Аркада".

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в НБУ. Зокрема, документ був підписаний Міністерством внутрішніх справ, Національним банком, Службою безпеки України, Київською міською державною адміністрацією, Фондом гарантування вкладів, Міністерством розвитку громад та територій та іншими сторонами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Аваков нагадав, що проблема із забудовами банку "Аркада" існує давно.

"Зараз ми підписали Меморандум, над яким працювали понад рік. Питання принципово вирішено, ми напрацювали шлях розв'язання цього питання. Однак, треба час, щоб втілити все задумане. Наше завдання, в тому числі полягає в тому, щоб контролювати виконання цього Меморандуму", – сказав міністр.

Він наголосив, що МВС зі свого боку зобов'язалося забезпечувати публічний порядок та безпеку, а також провести повне та неупереджене досудове розслідування кримінальних проваджень, що здійснюються Нацполіцією, за фактами привласнення коштів банку "Аркада".

Аваков нагадав, що поліція затримувала засновника банку "Аркада" Костянтина Паливоду та оголошувала йому підозру.

"Правоохоронні органи працюють над тим, щоб покарати недобропорядних працівників та засновника "Аркади". Слідство триває. Винних буде покарано. Поки ведеться слідство, багато інформації розголошувати не будемо. Однак, коли з’являться деталі справи, які треба розповісти громадськості, Нацполіція обов’язково їх озвучить", – наголосив він.

Голова НБУ Кирило Шевченко зі свого боку нагадав, що у червні 2020 року Нацбанк визнав банк "Аркада" банкрутом через проблеми з рівнем капіталу. Жодного впливу на функціонування банківської системи не призвело, частка банку на ринку була не значною.

"Кейс "Аркади" значно ширше, ніж проблеми окремого невеликого банку. Це чергове нагадування про неврегульоване законодавчо будівництво в нашій країні. Саме тому, НБУ у співпраці з урядом, народними депутатами, правоохоронцями та залученням громадських організацій розробляє цілу низку законопроєктів на продовження підписання Меморандуму", – підкреслив він.

Мер Київа Віталій Кличко подякував усім залученим сторонам та висловив переконання, що дорожня карта, викладена в Меморандумі, дозволить людям нарешті отримати своє житло.

"Забудовник зібрав понад 13 мільярдів гривень інвестицій, а люди так і не отримали свої квартири. Відповідно до Меморандуму, добудовувати житлові комплекси "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" буде ТОВ "Столиця груп". Фінансуватися добудова буде коштом кредиторських заборгованостей фінансування будівництва групи компаній "Аркада", а також коштом на рахунках цього банку та продажу нереалізованих квартир", – сказав Кличко.

Голова СБУ Іван Баканов наголосив, що подальші проблеми, які можуть виникати в ошуканих забудовників, будуть вирішувати спільними зусиллями.

Очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут зазначила, що наразі існує два рішення судів, які зобов’язують банк "Аркада" передати документи та всі справи до нового управителя.

"Після повної передачі цих документів, новий управитель отримає повні права та обов’язки, а також зможе виконати всі зобов’язання. Протягом місяця будуть передані ті 10% справ, які лишились. Крім того, Фонд гарантування вкладів вже виплатив понад 70% від усієї суми вкладникам банку "Аркада", – сказала вона.