В Украине подписали Меморандум о помощи пострадавшим от действий банка 'Аркада': Аваков раскрыл детали

В Украине в среду, 7 апреля, подписали Меморандум о помощи пострадавшим от недобросовестных действий ликвидированного банка "Аркада".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в НБУ. В частности, документ был подписан Министерством внутренних дел, Национальным банком, Службой безопасности Украины, Киевской городской государственной администрацией, Фондом гарантирования вкладов, Министерством развития общин и территорий и другими сторонами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Аваков напомнил, что проблема с застройками банка "Аркада" существует давно.

"Сейчас мы подписали Меморандум, над которым работали более года. Вопрос принципиально решен, мы разработали путь решения этого вопроса. Однако, надо время, чтобы воплотить все задуманное. Наша задача, в том числе заключается в том, чтобы контролировать выполнение этого Меморандума", – сказал министр.

Он отметил, что МВД со своей стороны обязалось обеспечивать общественный порядок и безопасность, а также провести полное и беспристрастное досудебное расследование уголовных производств, осуществляемых Нацполицией, по фактам присвоения средств банка "Аркада".

Аваков напомнил, что полиция задерживала основателя банка "Аркада" Константина Паливоду и объявляла ему подозрение.

"Правоохранительные органы работают над тем, чтобы наказать недобропорядочных работников и основателя "Аркады". Следствие продолжается. Виновные будут наказаны. Пока ведется следствие, много информации разглашать не будем. Однако, когда появятся детали дела, которые надо рассказать общественности, Нацполиция обязательно их озвучит", – подчеркнул он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко со своей стороны напомнил, что в июне 2020 года Нацбанк признал банк "Аркада" банкротом из-за проблем с уровнем капитала. Никакого влияния на функционирование банковской системы не привело, доля банка на рынке была не значительной.

"Кейс "Аркады" значительно шире, чем проблемы отдельного небольшого банка. Это очередное напоминание о урегулированном законодательно строительстве в нашей стране. Именно поэтому, НБУ в сотрудничестве с правительством, народными депутатами, правоохранителями и привлечением общественных организаций разрабатывает целый ряд законопроектов на продолжение подписания Меморандума", – подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех вовлеченных сторон и выразил убеждение, что дорожная карта, изложенная в Меморандуме, позволит людям наконец получить свое жилье.

"Застройщик собрал более 13 миллиардов гривен инвестиций, а люди так и не получили свои квартиры. В соответствии с Меморандумом, достраивать жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица групп". Финансироваться достройка будет за счет кредиторских задолженностей финансирования строительства группы компаний "Аркада", а также за средства на счетах этого банка и продажи нереализованных квартир", – сказал Кличко.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что дальнейшие проблемы, которые могут возникать у обманутых застройщиков, будут решать совместными усилиями.

Руководительница Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что сейчас существует два решения судов, обязывающие банк "Аркада" передать документы и все дела новому управляющему.

"После полной передачи этих документов, новый управляющий получит полные права и обязанности, а также сможет выполнить все обязательства. В течение месяца будут переданы те 10% дел, которые остались. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов уже выплатил более 70% от всей суммы вкладчикам банка "Аркада", – сказала она.