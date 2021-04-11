В Україні нагадали кримчанам, навіщо Росії потрібна прісна вода на півострові

У світлі проблеми вододефіциту в Криму Росія спробує максимально забезпечити цим ресурсом військових і керівництво так званої влади. Тоді як за звичайних людей окупанти переживати не будуть.

Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

"Та вода, яка йшла до Криму до війни, на 90% використовувалася на промислові й сільськогосподарські потреби. Але вона дозволяла підтримувати належні запаси питної води і ґрунтових вод, щоб вони не ставали солоними. Зараз цих вод для сільського господарства немає, відповідно, все, що є, використовується на обидва фронти", – пояснив він.

За його словами, посприяло цьому і збільшення військового потенціалу, а також відновлення баз, завезення нових контингентів, озброєння і так далі. Оскільки все це теж вимагає додаткової води.

"Думаю, Росія максимально перенаправить всі водні ресурси для забезпечення привілейованого контингенту осіб – військових, керівництва окупаційної "влади" тощо. Звичайним людям було ж сказано свого часу прем'єром Медведєвим "ну, ви тримаєтеся", – додав Яременко.

Він зазначив, що звичайні люди в Росії ніколи не цінувалися, їхнє життя там "не варте абсолютно нічого". Тому, переконаний заступник міністра, не потрібно думати, що і зараз хтось сильно переживатиме за кримчан.

"Переживають за водопостачання військових баз. А ось вода в звичайному будинку звичайного жителя Сімферополя або Севастополя – ну, кого це цікавить?" – підсумував чиновник.

Повне інтерв'ю журналіста OBOZREVATEL із Ігорем Яременком читайте за посиланням.

Зазначимо: віцепрем'єр-міністр і міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна може почати поставки питної води в Крим в тому випадку, якщо виникне реальна загроза для українських громадян, які там проживають.

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