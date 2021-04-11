В ОБСЄ засудили дії Росії на українському кордоні

Держави ОБСЄ осудили дії Росії, яка концентрує свої військові сили на кордоні з Україною. Португалія, яка головує в ЄС, висловила занепокоєння безпековою ситуацією України.

Про це йдеться у звіті про засідання ОБСЕ, яке відбулося 10 квітня, передає "Радіо Свобода". Засідання ініціювала українська сторона. Росії було запропоновано пояснити свої дії, однак вона відмовилася від участі.

"Португалія та Євросоюз заликали Російську Федерацію вжити необхідних кроків для деескалації ситуації та долучитися до змістовного діалогу та конструктивних консультацій. Португалія висловила свою повну підтримку запиту України на активацію механізму зниження ризиків згідно з пунктом 16 Віденського документу 2011 року", – йдеться в документі.

Крім того, Португалія підтримала кроки України та "закликала сторони утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до посилення напруги". Схожу позицію висловила Велика Британія, яка зажадала "більшої прозорості" щодо дій російської армії та висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готова до відкритого бойового наступу з боку Росії, але ЗС РФ теж понесуть дуже великі втрати. Також країні-агресору загрожують санкції з боку інших держав.