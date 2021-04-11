В ОБСЕ осудили действия России на украинской границе

Государства ОБСЕ осудили действия России, которая концентрирует свои военные силы на границе с Украиной. Португалия, председательствующая в ЕС, выразила обеспокоенность безопасностью Украины.

Об этом говорится в отчете о заседании ОБСЕ, которое состоялось 10 апреля, передает "Радио Свобода". Заседание инициировала украинская сторона. России было предложено объяснить свои действия, однако она отказалась от участия.

"Португалия и Евросоюз призвала Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивных консультаций. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года", – говорится в документе.

Кроме того, Португалия поддержала шаги Украины и "призвала стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности". Похожую позицию выразила Великобритания, которая потребовала "большей прозрачности" в отношении действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова к открытому боевого наступления со стороны России, но ВС РФ тоже понесут очень большие потери. Также стране-агрессору грозят санкции со стороны других государств.