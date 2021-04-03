У Зеленського розкрили нові подробиці переговорів з Байденом

Під час переговорів з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський виклав своє бачення того, яку допомогу країна може надати Києву.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, у відповідь американський лідер запевнив, що наша країна не залишиться наодинці.

"Обговорили останнє загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать нашу країну наодинці", – зазначив Жовква.

Він додав, що ще на початку розмови глава Білого дому запевнив, що бесіда буде змістовною.

За його словами, глави держав зачепили також тему окупації Криму та участі США в саміті щодо Кримської платформі.

Жовква переконаний, що головне з переговорів – це сигнал від США про те, що Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня між президентами США і України Джо Байденом і Володимиром Зеленським відбулися перші переговори, під час яких американський лідер висловив непохитну підтримку Україні на тлі російської агресії.