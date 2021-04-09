У США пояснили, чому Байден назвав Путіна вбивцею, але продовжив співпрацю з Росією

У питанні відносин із Росією Білий дім дотримується принципу "прагматизму", тому президент Джо Байден допускає різку заяву, але готовий до співпраці "у сферах, що становлять взаємний інтерес".

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Девіду Ігнатіусу для газети The Washington Post. Так він прокоментував заяву Байдена про "Путіна-вбивцю".

"Він чітко бачить дві речі. Йому необхідно залучати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, які вона робить, і одночасно він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес", – пояснив Блінкен.

Він також сказав, що "стурбований" рішенням Путіна про перекидання тисячі військових і одиниць важкого озброєння до українського кордону. За словами Блінкена, в США побоюються, що це спроба "спровокувати українців і випробувати Вашингтон – і що це може перерости в щось набагато небезпечніше".

Нагадаємо, під час одного з телеінтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Також президент США звинуватив лідера країни-агресора у спробах очорнити його репутацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Путін зі свого боку на категоричну позицію президента США відреагував досить дивно: він побажав Байдену здоров'я і процитував дитячу приказку: "Хто як обзивається, той так називається".