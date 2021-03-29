У Росії захотіли обговорити загострення на Донбасі без Зеленського: в МЗС відреагували

У Росії заявили про підготовку відеоконференції лідерів РФ, Німеччини та Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, одним із питань на якій буде загострення на Донбасі. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це, підкресливши, що без представників нашої країни переговори вести неможливо.

Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко. "Наша позиція – нічого про Україну без України", – сказав він.

Прессекретар відомства зазначив, що переговори про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в "нормандської форматі" за участю лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії.

"Переконані, що тільки в повному, а не скороченому складі "Нормандії" можна досягти зрушень щодо ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню", – сказав він.

Ніколенко додав, що на тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво держави зараз докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотирибічному форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, про відеоконференцію Путіна, Меркель і Макрона раніше заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми продовжуємо погодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки узгодження, ми вас проінформуємо", – цитувало його "РИА Новости".

Пєсков водночас зазначав, що можливі переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в них не братиме участі президент України Володимир Зеленський.

Пєсков говорив, що на переговорах повинні обговорити Донбас, однак ця тема не буде єдиною.

"Безумовно, зараз у подібному форматі обговорення без того, щоб зачепити ситуацію на Донбасі, неможливе. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", – уточнював він.

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