В России захотели обсудить обострение на Донбассе без Зеленского: в МИД отреагировали

В России заявили о подготовке видеоконференции лидеров РФ, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, одним из вопросов на которой будет обострение на Донбассе. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это, подчеркнув, что без представителей нашей страны переговоры вести невозможно.

Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. "Наша позиция – ничего об Украине без Украины", – сказал он.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандской формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего – обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – сказал он.

Николенко добавил, что на фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате – как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки".

Напомним, о видеоконференции Путина, Меркель и Макрона ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", – цитировало его "РИА Новости".

Песков при этом отмечал, что возможные переговоры готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в них не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Песков говорил, что на переговорах должны обсудить Донбасс, однако эта тема не будет единственной.

"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", – уточнял он.

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