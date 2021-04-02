У разі наступу Росії жодна дивізія США до України не прибуде, – Забродський

Допомога західних партнерів надзвичайно важлива, однак вона означає участь їхніх військових у боротьбі за Україну в разі наступу російських військ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 квітня заявив генерал-лейтенант Збройних сил України, нардеп від "Європейської солідарності" Михайло Забродський. Він пояснив, що Києву варто розраховувати лише на свої сили (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Щодо допомоги, яку можуть надати західні партнери. Безумовно, для нас вона є критично важливою і суттєвою. Але це не означає, що в разі відкритого російського вторгнення або спроби просування вглиб України завтра тут з'явиться якась дивізія США і битиметься за Україну. Тільки одна силова організація битиметься за Україну – це Збройні сили України", – сказав нардеп.

Забродський пояснив, що з урахуванням цього фактора в Україні необхідно систематично займатися питаннями оборонної сфери і посилення обороноздатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог Андрій Піонтковський раніше висловив переконання, що США не зможуть дозволити безкарну російську агресію в Україні з огляду на власну безпеку.

Нагадаємо, що 2 квітня між президентами США й України Джо Байденом і Володимиром Зеленським відбулися перші переговори, під час яких американський лідер висловив непохитну підтримку Україні на тлі російської агресії.