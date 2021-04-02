В случае наступления России никакая дивизия США в Украину не прибудет, – Забродский

Помощь западных партнеров чрезвычайно важна, однако она не подразумевает участие их военных в борьбе за Украину в случае наступления российских войск.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 2 апреля заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Забродский. Он пояснил, что Киеву стоит рассчитывать только на свои силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Касательно помощи, которую могут предоставить западные партнеры. Безусловно, для нас она является критически важной и существенной. Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины, завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за Украину. Только одна силовая организация будет сражаться за Украину – это Вооруженные силы Украины", – сказал нардеп.

Забродский пояснил, что с учетом этого фактора в Украине необходимо систематически заниматься вопросами оборонной сферы и усиления обороноспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Андрей Пионтковский ранее выразил убеждение, что США не смогут позволить безнаказанную российскую агрессию в Украине ввиду собственной безопасности.

Напомним, что 2 апреля между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялись первые переговоры, во время которых американский лидер выразил непоколебимую поддержку Украине на фоне российской агрессии.