В случае наступления на Украину России грозят огромные потери и санкции, - Арестович

Украина готова к открытому боевому наступлению со стороны России, но ВС РФ тоже понесут очень большие потери. Также стране-агрессору грозят санкции со стороны других государств.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" советник украинской делегации в ТКГ, советник Андрея Ермака – председателя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Мы готовы (к масштабному наступлению РФ – ред.). Будет очень трудно. Скажу так, что это будет эсхатологическое событие. То есть событие переломная для нашей истории. И нам будет очень тяжело и будут огромные потери. Но и русским будет очень трудно и будут огромные потери. Угроза перехода к открытым боевым действиям со стороны Российской Федерации опасна прежде всего для самой РФ. Потому что трезвые головы в России также говорят, что это станет началом конца России", – сказал Арестович.

Он отметил, что после столкновения с ВСУ российские войска станут небоеспособными, также Россию прибьют санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, как рассказал Арестович, на оккупированной территории Донбасса взяли в заложники 240-260 человек. Из них большую часть вывезли в Россию.