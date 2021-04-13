У Раді підтримали законопроєкт 'Євросолідарності' щодо повернення виплати лікарняних

Депутати Верховної Ради України ухвалили законопроект "Європейської солідарності", який повертає виплату лікарняних. "За" документ №5187 проголосували 304 народні депутати.

Як раніше повідомляла Іванна Климпуш-Цинцадзе, з 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я".

Депутати від "ЄС" ініціювали зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (№5187) щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності, якими відновлюється виплата лікарняних коштів.

Зі свого боку інші нардепи подали альтернативний законопроект №5187-1 і провели його через профільний комітет. Однак після обговорення в сесійній залі з’ясувалося, що він не вирішує проблем.

"Кожне слово в законі – пряме керівництво до дії. Тому якщо законодавець каже, що допомогу з тимчасової непрацездатності платитимуть "на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві", то це значить, що під час самої хвороби можна не платити", – пояснила Климпуш-Цинцадзе суть внесених змін.

Вона наголосила: якщо не виправити це, то з 1 липня українці не отримуватимуть виплат за лікарняні.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", відбулися зміни в законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" і з переліку страхових випадків був виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України – "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".

Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року гроші за лікарняним не отримали б близько 2,5 мільйонів українців.