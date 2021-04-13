В Раде поддержали законопроект 'Евросолидарности' по возвращению выплаты больничных

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект "Европейской солидарности", который возвращает выплату больничных. "За" документ №5187 проголосовали 304 народных депутата.

Как ранее сообщала Иванна Климпуш-Цинцадзе, с 1 июля 2021 года могли быть приостановлены выплаты больничных из-за ошибок в принятом законе "О реабилитации в сфере здравоохранения".

Депутаты от "ЕС" инициировали изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (№5187) относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности, которыми восстанавливается выплата больничных средств.

Со своей стороны другие нардепы подали альтернативный законопроект №5187-1 и провели его через профильный комитет. Однако после обсуждения в сессионном зале выяснилось, что он не решает проблем.

"Каждое слово в законе – прямое руководство к действию. Поэтому если законодатель говорит, что пособие по временной нетрудоспособности будут платить "на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве", то это значит, что во время самой болезни можно не платить", – объяснила Климпуш-Цинцадзе суть внесенных изменений.

Она подчеркнула: если не исправить это, то с 1 июля украинцы не будут получать выплат за больничные.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в связи с вступлением в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения", произошли изменения в законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и из перечня страховых случаев был исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины – "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Это могло привести к тому, что после 30 июня 2021 года деньги по больничному не получили бы около 2,5 миллиона украинцев.