У Макрона заявили, що cуверенітет України під загрозою

Мирослав Семенюк Політика 12:36, 16.04.2021 Оновлено: 13:21, 16.04.2021

Керівництво Франції вважає, що суверенітет України під загрозою.

Як повідомляє AFP, про це йдеться у заяві офісу президента Еммануеля Макрона перед перемовинами з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Суверенітет України під загрозою. Вся наша робота спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості", – зазначається в повідомленні.

В офісі президента Франції нагадали, що 16 квітня відбудеться зустріч Макрона із Зеленським, до якої в онлайн-форматі доєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, значне посилення Росією своєї військової присутності, зокрема оснащення технікою й кадрами угруповань біля України, занепокоїло також уряди Канади й Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в інтерв’ю газеті Le Figaro Зеленський застеріг Макрона від дружніх стосунків із Росією.

  • Також він висловив жаль через те, що Макрон "краще взаємодіє" з главою РФ Володимиром Путіним, ніж із ним, "і це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи".

  • Зеленський попередив президента Франції, що "історія не гладить по голівці, а б'є хуком тоді, коли ти не чекаєш".

Коментувати
Політика

Дивіться також

Арахамія заявив, що широке висвітлення агресії РФ погано впливає на Україну

Арестович: у разі удару по Україні історія російської бойової авіації закінчиться років на п'ять

Ярош назвав умову, за якої Росія зможе захопити Україну

Байден оголосив НС через Росію і попередив про заходи у відповідь

Майк Тайсон одним ударом нокаутував рестлера, що напав на нього з битою. Відео