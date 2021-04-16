У Макрона заявили, що cуверенітет України під загрозою
Керівництво Франції вважає, що суверенітет України під загрозою.
Як повідомляє AFP, про це йдеться у заяві офісу президента Еммануеля Макрона перед перемовинами з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Суверенітет України під загрозою. Вся наша робота спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості", – зазначається в повідомленні.
В офісі президента Франції нагадали, що 16 квітня відбудеться зустріч Макрона із Зеленським, до якої в онлайн-форматі доєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Нагадаємо, значне посилення Росією своєї військової присутності, зокрема оснащення технікою й кадрами угруповань біля України, занепокоїло також уряди Канади й Німеччини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в інтерв’ю газеті Le Figaro Зеленський застеріг Макрона від дружніх стосунків із Росією.
Також він висловив жаль через те, що Макрон "краще взаємодіє" з главою РФ Володимиром Путіним, ніж із ним, "і це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи".
Зеленський попередив президента Франції, що "історія не гладить по голівці, а б'є хуком тоді, коли ти не чекаєш".