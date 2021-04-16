В Макрона заявили, что cуверенитет Украины под угрозой

Руководство Франции считает, что суверенитет Украины находится под угрозой.

Как сообщает AFP, об этом говорится в заявлении офиса президента Эммануэля Макрона перед переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Суверенитет Украины находится под угрозой. Вся наша работа направлена на предотвращение эскалации и разрядку напряженности", – отмечается в сообщении.

В офисе президента Франции напомнили, что 16 апреля состоится встреча Макрона с Зеленским, к которой в онлайн-формате присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, значительное усиление Россией своего военного присутствия, в том числе оснащение техникой и кадрами группировок возле Украины, обеспокоило также правительства Канады и Германии.

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