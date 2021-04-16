В Макрона заявили, что cуверенитет Украины под угрозой

Мирослав Семенюк Политика 12:36, 16.04.2021 Обновлено: 12:53, 16.04.2021

Руководство Франции считает, что суверенитет Украины находится под угрозой.

Как сообщает AFP, об этом говорится в заявлении офиса президента Эммануэля Макрона перед переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Суверенитет Украины находится под угрозой. Вся наша работа направлена на предотвращение эскалации и разрядку напряженности", – отмечается в сообщении.

В офисе президента Франции напомнили, что 16 апреля состоится встреча Макрона с Зеленским, к которой в онлайн-формате присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, значительное усиление Россией своего военного присутствия, в том числе оснащение техникой и кадрами группировок возле Украины, обеспокоило также правительства Канады и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в интервью газете Le Figaro Зеленский предостерег Макрона от дружеских отношений с Россией.

  • Также он выразил сожаление, что Макрон "лучше взаимодействует" с главой РФ Владимиром Путиным, чем с ним, "и это происходит в тот момент, когда Украина особенно нуждается в поддержке со стороны Европы".

  • Зеленский предупредил президента Франции, что "история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь".

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