В Макрона заявили, что cуверенитет Украины под угрозой
Руководство Франции считает, что суверенитет Украины находится под угрозой.
Как сообщает AFP, об этом говорится в заявлении офиса президента Эммануэля Макрона перед переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Суверенитет Украины находится под угрозой. Вся наша работа направлена на предотвращение эскалации и разрядку напряженности", – отмечается в сообщении.
В офисе президента Франции напомнили, что 16 апреля состоится встреча Макрона с Зеленским, к которой в онлайн-формате присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
Напомним, значительное усиление Россией своего военного присутствия, в том числе оснащение техникой и кадрами группировок возле Украины, обеспокоило также правительства Канады и Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью газете Le Figaro Зеленский предостерег Макрона от дружеских отношений с Россией.
Также он выразил сожаление, что Макрон "лучше взаимодействует" с главой РФ Владимиром Путиным, чем с ним, "и это происходит в тот момент, когда Украина особенно нуждается в поддержке со стороны Европы".
Зеленский предупредил президента Франции, что "история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь".