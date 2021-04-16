У Макрона заявили, що cуверенітет України під загрозою

Керівництво Франції вважає, що суверенітет України під загрозою.

Як повідомляє AFP, про це йдеться у заяві офісу президента Еммануеля Макрона перед перемовинами з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Суверенітет України під загрозою. Вся наша робота спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості", – зазначається в повідомленні.

В офісі президента Франції нагадали, що 16 квітня відбудеться зустріч Макрона із Зеленським, до якої в онлайн-форматі доєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, значне посилення Росією своєї військової присутності, зокрема оснащення технікою й кадрами угруповань біля України, занепокоїло також уряди Канади й Німеччини.

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