У Кабміні повідомили, коли мають намір змінити Конституцію України

У 2021 році Верховна Рада ухвалить зміни до Конституції України в частині децентралізації влади.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Він повідомив, що входить до спеціальної робочої групи при Офісі президента, яка працює над цією реформою.

"Тому цього року такі зміни теж заплановані. Наш план – ухвалити все цього року: два закони і зміни до Конституції. Після цього вже можна буде говорити про ухвалення закону "Про префекти" і про обговорення необхідності закону "Про столицю", – зазначив міністр.

Чернишов додав, що для реформи децентралізації потрібно ухвалити законопроєкти "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування".

"Це повинно бути найближчим часом. З нашого боку законопроєкти розроблені, обговорені, пройшли відповідні консультації і слухання з органами місцевого самоврядування, профільними асоціаціями. Цього року всі ці питання повинні закрити", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пройшов з'їзд партії "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського, який розповів про необхідність реформи децентралізації.