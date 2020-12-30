У Харкові з міськради звільнилися всі радники Кернеса

З Харківської міської ради звільнилися сім радників померлого глави міста Геннадія Кернеса.

Про це стало відомо з опублікованих декларацій на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

Першу заяву про звільнення 18 грудня написала Олена Морозова. 21 грудня звільнилися Віктор Христоєв та Микола Блуд. Далі 24 грудня – Сергій Чечельницький, 26 грудня – Ольга Чічін і Віталій Сотников, 29 грудня – Павло Пивоваров.

Додамо, що згідно з регламентом, штатні радники повинні скласти повноваження після смерті мера або його відставки.

Як раніше писав OBOZREVATEL: