У Харкові з міськради звільнилися всі радники Кернеса
З Харківської міської ради звільнилися сім радників померлого глави міста Геннадія Кернеса.
Про це стало відомо з опублікованих декларацій на сайті Національного агентства з запобігання корупції.
Першу заяву про звільнення 18 грудня написала Олена Морозова. 21 грудня звільнилися Віктор Христоєв та Микола Блуд. Далі 24 грудня – Сергій Чечельницький, 26 грудня – Ольга Чічін і Віталій Сотников, 29 грудня – Павло Пивоваров.
Додамо, що згідно з регламентом, штатні радники повинні скласти повноваження після смерті мера або його відставки.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Про смерть мера Харкова Кернеса через ускладнення, викликаних коронавірусом, стало відомо 17 грудня.
Протягом трьох місяців він боровся з хворобою в берлінській клініці "Шаріте", пережив кому.
Але 11 грудня біля голови Харкова відмовила друга нирка і його перевели на повний діаліз.
Політика поховали в Харкові 23 грудня. Під час церемонії невідомі запустили салют.
На сторінці померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в Facebook в четвер, 24 грудня, з'явився останній пост.
Вдова Кернеса опублікувала зворушливий відеоролик-прощання.
На хресті, який встановили на могилі Кернеса, помітили іншу дату його смерті – 16 грудня.