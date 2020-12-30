В Харькове из горсовета уволились все советники Кернеса
Из Харьковского городского совета уволились семь советников умершего главы города Геннадия Кернеса.
Об этом стало известно из опубликованных деклараций на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.
Первое заявление об увольнении 18 декабря написала Елена Морозова. 21 декабря уволились Виктор Христоев и Николай Блуд. Далее 24 декабря – Сергей Чечельницкий, 26 декабря – Ольга Чичина и Виталий Сотников, 29 декабря – Павел Пивоваров.
Добавим, что согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
О смерти мэра Харькова Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
В течение трех месяцев он боролся с болезнью в берлинской клинике "Шарите", пережил кому.
Но 11 декабря у главы Харькова отказала вторая почка и его перевели на полный диализ.
Политика похоронили в Харькове 23 декабря. Во время церемонии неизвестные запустили салют.
На странице умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в Facebook в четверг, 24 декабря, появился последний пост.
Вдова Кернеса опубликовала трогательный видеоролик-прощание.
На кресте, который установили на могиле Кернеса, заметили другую дату его смерти – 16 декабря.