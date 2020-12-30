В Харькове из горсовета уволились все советники Кернеса

Из Харьковского городского совета уволились семь советников умершего главы города Геннадия Кернеса.

Об этом стало известно из опубликованных деклараций на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Первое заявление об увольнении 18 декабря написала Елена Морозова. 21 декабря уволились Виктор Христоев и Николай Блуд. Далее 24 декабря – Сергей Чечельницкий, 26 декабря – Ольга Чичина и Виталий Сотников, 29 декабря – Павел Пивоваров.

Добавим, что согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.

Как ранее писал OBOZREVATEL: