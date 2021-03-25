У Держдепі назвали Україну "опорою східнослов'янського світу"

Заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джордж Кент, який відповідає у Держдепартаменті за політику США щодо України, назвав нашу державу "опорою східнослов'янського світу".

В інтерв'ю "Голосу Америки" він наголосив, що ця роль завжди усвідомлювалася представниками міжнародної спільноти. Адже вона є надто важливою та символічною.

"Я думаю, що важливість України ніколи не була недооцінена – навіть сторонніми людьми, які можуть не стежити щодня за деталями. Мій колишній професор Збігнєв Бжезінський якось сказав, що якщо Україна досягне успіху, це дасть справжній імпульс для реформ у Росії в довгостроковій перспективі", – пояснив Кент.

За його словами, американські партнери високо цінують заслуги України і саме тому вважають допомогу нашій країні фокусом своєї дипломатії.

Також заступник помічника держсекретаря США визнав, що українці мають великий потенціал у царині інформаційних технологій, агробізнесу та розвитку громадянського суспільства.

"І ми хочемо підтримати це, щоб Україна досягла власного успіху. Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато неправдивих тверджень Росії просто не відповідають дійсності", – підсумував Кент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Кент також зазначив, що президент США Джо Байден найближчим часом може зателефонувати главі України Володимиру Зеленському. Дипломат наголосив, що дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, й закликав нашу державу до проведення правильних реформ.